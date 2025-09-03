Xi firma orden para felicitar a tropas de desfile

Beijing, 3 sep (Xinhua) — Xi Jinping, presidente de la Comisión Militar Central, firmó hoy miércoles una orden para felicitar a todo el personal que participó en el desfile militar realizado con motivo del 80º aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Antifascista Mundial.

De acuerdo con la orden, las tropas que marcharon en el desfile del miércoles ofrecieron un espectáculo imponente que ha perpetuado el espíritu forjado en la guerra de resistencia, ha encarnado las características de la época, ha mostrado el comportamiento de un gran país y la fuerza de un ejército poderoso.

El desfile ha demostrado plenamente la determinación y la fortaleza de las fuerzas armadas populares en la defensa resuelta de la soberanía nacional, la seguridad y los intereses del desarrollo, así como en la salvaguardia de la paz mundial, según la orden.

A su vez, en esta se hizo un llamado a todas las unidades y los miembros del servicio de las fuerzas armadas a aprender de las tropas que desfilaron y a esforzarse por lograr el objetivo centenario del Ejército Popular de Liberación de China y acelerar la construcción de las fuerzas armadas populares en aras de convertirlas en fuerzas de clase mundial.