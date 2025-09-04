Anuncian activación de «unidades comunales» de milicia nacional en Venezuela

Caracas, 4 sep (Xinhua) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó este jueves que en las próximas horas comenzará la activación de las unidades comunales de la Milicia Nacional Bolivariana, en la que participarán más de 8,2 millones de ciudadanos previamente alistados, junto con reservistas.

Se trata de la primera vez que se conforman estas unidades, previstas en la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que estarán distribuidas en todo el territorio nacional.

Cada unidad estará asociada a una base popular de defensa integral, coincidiendo con los 15.751 centros electorales que se expanden por todo el territorio nacional venezolano.

«Durante todo el día van a ser convocados los alistados y los reservistas en todos los niveles, para un primer ciclo de activación», señaló el mandatario en alocución transmitida en cadena nacional de medios de comunicación.

El jefe de Estado indicó que la jornada corresponde a una primera inducción y que los participantes pasarán posteriormente a niveles más elevados de formación y organización.

Subrayó que la meta es sumar a los nuevos inscritos a los 4,5 millones de milicianos ya entrenados.

Maduro recordó que el sistema de alistamiento permanecerá abierto y podrá realizarse de manera permanente a través de un sistema nacional gubernamental de datos llamado «Sistema Patria» (ya funcional), bajo coordinación de la Vicepresidencia Ejecutiva.

Aseguró además que la creación de estas unidades refuerza la capacidad del país para garantizar la estabilidad, la paz y la defensa de la soberanía nacional.

La referida activación ocurre en un contexto en que Estados Unidos desplegó en el mar Caribe ocho buques militares equipados con 1.200 misiles y un submarino nuclear, armamento que, según el presidente venezolano, está «apuntando contra Venezuela».