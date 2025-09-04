Argentina derrotó a Venezuela en la clasificación premundialista

El primero lo anotó con un toque magistral a los 35 minutos del primer tiempo y el segundo lo aportó a los 78 minutos del segundo lapso. El tercero lo cabeceó Lautaro Martínez a los 75.

Los argentinos dominaron el juego de inicio a fin, y los “morochos” apenas amenazaron la portería local. Tras concluir el choque, Messi quien fue elegido el Mejor Jugador del partido, dijo que “siempre es un enorme placer jugar en Argentina frente a mi público. Hace tiempo se dijeron algunas cosas, pero prefiero quedarme con lo mejor”.

Agregó que proyecta mantenerse en forma, aunque evitó confirmar que jugará el Mundial de 2026; en ese sentido dijo que el tiempo lo dirá partido a partido.

Así, la “Albiceleste” sumó otros tres puntos y acumula 38 gracias a 12 victorias, dos empates y tres reveses, que la colocan ampliamente en la cima de la tabla por delante de Ecuador y Brasil que antes de los partidos de este jueves sumaban 25 unidades cada uno, y de Uruguay y Paraguay, con 24.

Este jueves Ecuador y Paraguay igualaron a cero y de ese modo los “Guaraníes” clasificaron al Mundial 2026; Colombia consiguió también el añorado boleto al vencer 3-0 a Bolivia; y Uruguay hizo lo mismo al golear 3-0 a Perú en la penúltima fecha de la clasificatoria premundialista.

Con la derrota de los bolivianos ante los “Cafeteros”, Venezuela sigue en zona de repechaje, y la próxima semana deberá enfrentar a Colombia y los del Altiplano al poderoso Brasil en la 18va y última fecha de la eliminatoria mundialista sudamericana.

Partidos de la 18va Fecha de la Clasificatoria Mundialista Sudamericana:

– Ecuador vs. Argentina: martes 9 de septiembre, en Guayaquil.

– Perú vs. Paraguay: martes 9 de septiembre, en Lima.

– Venezuela vs. Colombia: martes 9 de septiembre, en Maturín.

– Bolivia vs. Brasil: martes 9 de septiembre, en El Alto.

– Chile vs. Uruguay: martes 9 de septiembre, en Santiago.