Aviones militares venezolanos sobrevuelan buque de guerra de EEUU en aguas internacionales

Washington, 5 sep (Sputnik).- Dos aviones de combate venezolanos sobrevolaron un buque de guerra estadounidense en aguas internacionales, denunció el jueves el Departamento de Estado de EEUU.

«Hoy [jueves], dos aviones militares del régimen de Maduro volaron cerca de un buque de la Armada de EEUU en aguas internacionales. Esta acción altamente provocativa se ha diseñado para interferir con nuestras operaciones contra el narcoterrorismo. Al cartel que gobierna Venezuela se le aconseja encarecidamente que no siga intentando obstruir, contener o interferir con las operaciones antidrogas y antiterroristas llevadas a cabo por las fuerzas militares de EEUU», publicó el Pentágono en la red social X.

El 19 de agosto, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó el despliegue de tres buques con 4.000 soldados en aguas del Caribe cerca de Venezuela.

El despliegue se produce en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Caracas tras el anuncio, a principios de agosto, por parte de la fiscal general estadounidense, Pamela Bondi, de una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien acusa de liderar una organización llamada Cartel de los Soles.

En febrero, EEUU designó a una serie de carteles como organizaciones terroristas globales, entre ellas Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa, el Cartel del Noreste, Carteles Unidos y la MS-13.

En tanto, el Cartel de los Soles entró en la lista a finales de julio.

Venezuela solicitó el apoyo del secretario general de la ONU, António Guterres, ante lo que consideró una «amenaza» de EEUU en el Caribe.

A la vez, el Gobierno de Maduro movilizó milicianos y reforzó sus fronteras para enfrentar cualquier intento de EEUU de ingresar a su territorio.

El mandatario anunció el lunes que más de ocho millones de personas se registraron en la milicia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, integrada por voluntarios, ante el aumento de las amenazas estadounidenses.

Por su parte, el secretario de Estado de EEUU (canciller), Marco Rubio, anunció el martes que militares estadounidenses realizaron un ataque letal en el sur del Caribe contra una nave con drogas que partió de Venezuela.

Al respecto, el ministro de Comunicación e Información venezolano, Freddy Ñáñez, acusó a Rubio de usar inteligencia artificial en el vídeo que muestra el ataque de contra el buque. (Sputnik)