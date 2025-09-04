BYD crece 74% en Brasil y se convierte en automotriz con más avance en el mercado

Sao Paulo, 4 sep (Xinhua) — La firma china de autos eléctricos e híbridos Build Your Dreams (BYD) se consolidó como la marca que más crece en Brasil, tras registrar un aumento del 74 por ciento en sus ventas en el último año, a agosto, con 105.330 vehículos vendidos, informó hoy miércoles la compañía.

La marca, que recientemente abrió una planta en el estado de Bahía (noreste), detalló en un comunicado que en agosto pasado matriculó 9.815 nuevas unidades, lo que le permitió ocupar la sexta posición en el ranking nacional de ventas, con una participación de mercado de 5,66 por ciento.

Resaltó que la expansión de la red, conformada hasta el momento por 190 concesionarias, ha sido clave en este desempeño y le permitió liderar el mercado minorista en 170 ciudades en agosto, entre las que destacan la capital Brasilia, Natal (nordeste) y Porto Velho (norte).

Asimismo, BYD mantiene el liderazgo en el segmento de vehículos eléctricos, con el emplacamiento de 5.649 vehículos en el último mes.

«El automóvil eléctrico ya es una realidad en el país y la electrificación de la flota es una tendencia consolidada. Queremos llevar el Brasil hacia un futuro más verde y sostenible, con precios competitivos», resaltó Alexandre Baldy, vicepresidente sénior de BYD en Brasil y responsable de mercadotecnia y ventas.

En coincidencia, la firma china indicó que se encuentra al frente en el mercado global de vehículos eléctricos e híbridos, con 371.501 unidades vendidas en todo el mundo en agosto pasado, un crecimiento de 8,94 por ciento frente a julio.

En lo que va de 2025, BYD acumula 2.863.876 unidades comercializadas, un aumento de más del 23 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado, detalló.