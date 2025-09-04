Colombia clasifica a Copa Mundial 2026 tras vencer a Bolivia 3-0

Bogotá, 4 sep (Xinhua) — La selección colombiana de fútbol clasificó este jueves a la Copa Mundial de la FIFA que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá en 2026, luego de vencer por 3-0 al equipo de Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Ante más de 40.000 seguidores, James Rodríguez abrió el conteo de goles en el minuto 30 y lo siguió Jhon Córdoba quien anotó en el minuto 75, mientras que Juan Fernando Quintero hizo su aporte en el minuto 83 del encuentro.

«Todo lo que hemos hecho se lo merece nuestro país por acompañarnos, ver este estadio así, queremos dedicárselo para que nos unamos como Patria, como nación, creo que estos momentos hay que disfrutarlos», dijo Quintero al terminar el encuentro.

Por su parte, el argentino Néstor Lorenzo, técnico del seleccionado colombiano celebró el regreso de Colombia a una Copa Mundo después de ocho años de espera y sostuvo que su propósito es lograr que Colombia haga el mejor mundial de su historia.

«Esta clasificación por merecimiento la tendríamos que haber logrado hace dos o tres fechas (…) yo soy uno más y estoy al servicio de los muchachos, de la selección, del país», expresó.

El capitán de la selección colombiana, James Rodríguez, recordó que es la tercera vez que participa en un mundial de fútbol y aseguró que el equipo dará lo mejor de sí para obtener el mejor resultado.

«Siempre queremos ganar, siempre queremos jugar bien, yo creo que este equipo tiene hambre», afirmó.

En la próxima jornada de las Eliminatorias que se realizará el próximo 9 de septiembre y será la última, el equipo colombiano se enfrentará contra Venezuela como visitante, mientras que Bolivia recibirá a Brasil y se definirá qué equipo ocupará el cupo de repechaje.

Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador y Colombia son las selecciones que ocupan los primeros cinco puestos en la tabla de eliminatorias tras los partidos jugados este jueves.