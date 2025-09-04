Exministro Arturo Murillo es arrestado en Bolivia tras ser deportado por EEUU

La Paz, 4 sep (Xinhua) — El exministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, quedó bajo arresto tras ser deportado por Estados Unidos, donde cumplió una condena por lavado de dinero y sobornos, informó hoy jueves el ministro boliviano de Gobierno (Interior) Roberto Ríos.

El otro hombre fuerte del gobierno interino de Jeanine Áñez (2019-2020) llegó a la ciudad de Santa Cruz (este) y posteriormente fue trasladado a la ciudad de La Paz, la capital boliviana, esposado y con chaleco antibalas, para el cumplimiento de dos condenas y enfrentar una serie de procesos judiciales que lo esperan en territorio boliviano.

Murillo fue capturado en mayo de 2021 en Estados Unidos y sentenciado en enero de 2023 a 70 meses de prisión por una corte federal tras declararse culpable. En junio de este año obtuvo una liberación anticipada por buena conducta, pero fue trasladado a un centro de detención migratoria, desde donde se resolvió finalmente su deportación.

El exministro enfrenta al menos 34 procesos abiertos, de los cuales 22 están registrados en el departamento de La Paz. Entre ellos, pesan dos condenas de ocho años de prisión por sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos y cinco años y cuatro meses por el ingreso irregular de armamento no letal desde Ecuador.