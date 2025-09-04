Fútbol: Descalifican a Independiente de Copa Sudamericana

Buenos Aires, 4 sep (Xinhua) — El equipo argentino de fútbol Independiente fue descalificado hoy de la Copa Sudamericana debido a los graves incidentes registrados en su estadio en el partido con el conjunto de Universidad de Chile.

La decisión fue anunciada este jueves por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), que además determinó el pase a cuartos de final del conjunto trasandino, cuyo rival será el Alianza Lima de Perú.

Los incidentes se produjeron el miércoles 20 de agosto en el entretiempo del choque por la vuelta de octavos de final en el Estadio Libertadores de América, en Avellaneda, al sur del Gran Buenos Aires.

El encuentro estaba empatado 1-1, mientras que en la ida, una semana antes en Santiago, el conjunto chileno ganó 1-0.

Esa noche, aficionados chilenos arrojaron objetos y piedras contra sus pares argentinos, hasta que la barra brava del Independiente ingresó al sector visitante y agredió brutalmente a los simpatizantes.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile informó que hubo 19 compatriotas hospitalizados y otros 101 bajo arresto, quienes finalmente recuperaron la libertad.

La Conmebol descalificó al Independiente y le impuso la obligación de jugar a puertas cerradas sus siguientes siete partidos como local en competiciones de esta institución, más siete de visitante sin su gente.

La misma restricción fue aplicada para el Universidad de Chile, que disputará siete cotejos a puertas cerradas como local y sin su gente en siete de visitante.

A su vez, el club argentino deberá pagar una multa de 250.000 dólares, mientras que los chilenos tendrán que abonar 150.000 dólares.

El Independiente es uno de los cinco equipos más populares del fútbol argentino y conquistó la Copa Sudamericana en 2017, además de siete veces la Copa Libertadores de América.