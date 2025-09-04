Gobierno de México jamás permitirá que EEUU actúe en territorio mexicano contra crimen organizado, dice Sheinbaum

México, 4 sep (Xinhua) — La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo hoy jueves que su Gobierno jamás permitirá que Estados Unidos actúe en territorio mexicano contra el crimen organizado como sucedió de manera reciente en el mar Caribe, donde fuerzas militares estadounidenses destruyeron una presunta embarcación de la organización criminal «Tren de Aragua».

«Nunca se ha planteado eso en el caso de nuestro territorio», subrayó la mandataria mexicana, un día después de reunirse con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

En su habitual rueda de prensa desde Palacio Nacional de la capital mexicana, Sheinbaum reiteró que su Gobierno se apega a la Constitución en lo referente a la autodeterminación de los pueblos y la no intervención.

La mandataria mexicana expresó en tal sentido su desacuerdo con el despliegue de buques al sur del mar Caribe cerca de las costas venezolanas.

Sheinbaum calificó de «cordial» el encuentro con el secretario Rubio, pero negó al mismo tiempo que se haya planteado permitir operaciones militares de agentes extranjeros en aguas mexicanas.

Insistió al respecto que existe coordinación entre su Gobierno y su par de Estados Unidos, además de que cada acción conjunta se lleva a cabo con respeto a la soberanía.

Rubio realizó una visita a México de dos días con el objetivo de abordar temas como migración y seguridad, marco en que ambos países acordaron el Programa de Cooperación de Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley enfocado en la lucha contra el crimen organizado, así como la migración ilegal en la frontera común.