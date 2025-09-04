Hutíes afirman que 11 empleados de la ONU arrestados en Yemen espiaban para Israel

Tel Aviv, 4 sep (Sputnik).- El personal de la ONU arrestado por los rebeldes hutíes de Yemen a principios de esta semana es sospechoso de espiar para Israel y Estados Unidos, según declaró un funcionario hutí bajo condición de anonimato y recogió Al Arabiya.

«Quienes fueron arrestados entre los empleados de las Naciones Unidas están acusados ​​de espiar para la agresión estadounidense e israelí», declaró el funcionario del grupo respaldado por Irán.

Y añadió: «Quienes tengan confirmadas las acusaciones en su contra serán llevados a juicio».

Al menos 11 empleados de las Naciones Unidas fueron detenidos el domingo tras la muerte del primer ministro hutí ,Ahmed Ghaleb Nasser al Rahawi, y de aproximadamente la mitad de su gabinete en un ataque aéreo israelí el jueves de la semana pasada.

Entre los detenidos se encuentran trabajadores del Programa Mundial de Alimentos y UNICEF, que proporciona ayuda y apoyo a la infancia.

Ni la ONU ni la Unión Europea reconocen al grupo como el gobierno legítimo de Yemen, y la ONU los designa como organización terrorista. La República de Yemen, reconocida por Occidente y que lucha contra los rebeldes, es la representante oficial del país ante la ONU.

En noviembre de 2023, Ansar Alá, parte del «eje de resistencia» de Irán contra Estados Unidos e Israel, inició una campaña de ataques al territorio israelí con misiles de largo alcance, y a buques mercantes presuntamente relacionados con Israel para impedir que transiten por los mares Arábigo y Rojo mientras continúe el conflicto en la Franja de Gaza.

La campaña de ataques contra barcos paralizó la ruta vital, que normalmente transporta alrededor del 12 por ciento del tráfico marítimo mundial, obligando a muchas empresas a un costoso desvío por el extremo sur de África.

Los hutíes detuvieron sus ataques mientras duró el alto el fuego en Gaza, de enero a marzo de 2025, pero los reanudaron luego de que Israel retomara su ofensiva contra destruido enclave palestino.

Del 15 de marzo al 13 de mayo, EEUU lanzó bombardeos regulares sobre zonas controladas por Ansar Alá para disuadir a los hutíes de sus ataques a buques comerciales.

Durante los últimos meses, los hutíes realizaron varios ataques con misiles balísticos contra el aeropuerto Ben Gurión, el más importante de Israel; la mayoría de estos proyectiles fueron interceptados por la defensa aérea israelí.

Israel ha atacado objetivos hutíes en respuesta.

EEUU pactó un alto el fuego con el grupo hace cuatro meses que no incluyó a Israel, gracias al cual el tránsito por el Mar Rojo se ha ido reestableciendo, sin embargo, los hutíes han seguido atacando buques mercantes a los que acusan de hacer paradas técnicas en Israel, causando muertos y heridos. (Sputnik)