Irán baja el nivel de relaciones con Australia al expulsar a su embajador

Moscú, 4 sep (Sputnik).- Teherán respondió al cierre de la embajada iraní en Canberra por parte de Australia rebajando el nivel de sus relaciones diplomáticas con el país y expulsando al embajador australiano, declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei.

«De conformidad con las disposiciones del derecho diplomático, en respuesta a las acciones de Australia, la República Islámica de Irán ha reducido mutuamente el nivel de la presencia diplomática australiana en Irán. El embajador australiano ha sido expulsado de Irán», dijo Baghaei, citado por la agencia de noticias Tasnim.

El vocero calificó de «infundada» la degradación de las relaciones diplomáticas con Teherán por parte del Gobierno australiano y de «ridículas» las acusaciones de antisemitismo de la República Islámica.

También afirmó que el consulado iraní en Camberra sigue funcionando.

La semana pasada, el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, anunció el cierre de la embajada australiana en Teherán.

Además, el embajador iraní y tres diplomáticos más fueron expulsados, con plazos de tres días para el jefe de misión y siete días para el personal, para salir del país oceánico.

La decisión de las autoridades australianas está vinculada a informes de inteligencia, según los cuales Irán estuvo involucrado en ataques contra una sinagoga en Melbourne y un restaurante kosher en Sídney.

Albanese también informó que el gobierno australiano prepara una ley para incluir al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en la lista de organizaciones terroristas.

Esta es la primera expulsión de un embajador en Australia desde la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). (Sputnik)