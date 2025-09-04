Jefe de ONU da bienvenida a Iniciativa para la Gobernanza Global propuesta por China

Naciones Unidas, 4 sep (Xinhua) — El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, da la bienvenida a la Iniciativa para la Gobernanza Global (IGG) propuesta por China a principios de esta semana durante la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) Plus, dijo el jueves su portavoz, Stéphane Dujarric.
«El secretario general lo resumió en sus observaciones que les dimos a conocer: subrayó la importancia de salvaguardar el sistema internacional con el sistema de las Naciones Unidas en su núcleo, un orden internacional respaldado por el derecho internacional, y dio la bienvenida a la (Iniciativa para la) Gobernanza Global», dijo Dujarric en su sesión informativa diaria.
En sus declaraciones durante la reunión de la OCS en la ciudad septentrional china de Tianjin el lunes, Guterres dio la bienvenida a la IGG y al hecho de que esta está anclada en el multilateralismo.
«Al celebrar el 80º aniversario de las Naciones Unidas, debemos fortalecer la cooperación internacional para el siglo XXI y poner siempre a las personas en primer lugar», dijo el jefe de la ONU.