La ‘coalición de voluntarios’ entregará a Kiev misiles de largo alcance, afirma Londres

Londres, 4 sep (Sputnik).- Los miembros de la llamada ‘coalición de voluntarios’ expresaron su disposición a proporcionar misiles de largo alcance a Ucrania, informó este jueves el Gobierno británico.

El anuncio se produce tras una ronda de conversaciones del grupo en París, presidida por el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron.

«El primer ministro acogió con satisfacción las declaraciones de los socios de la coalición sobre su voluntad de suministrar misiles de largo alcance a Ucrania para reforzar su arsenal», señaló la oficina de Starmer en un comunicado.

También agradeció a los departamentos militares por sus esfuerzos para garantizar la posibilidad de desplegar un contingente en Ucrania en caso de alto al fuego.

Además, el mandatario responsabilizó al presidente de Rusia, Vladímir Putin, por supuestamente «retrasar las conversaciones de paz».

El 31 de agosto, la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró que el presidente de EEUU, Donald Trump, prometió prestar apoyo en caso de que se desplieguen tropas de la Unión Europea en Ucrania.

El 18 de agosto, Trump recibió en la Casa Blanca a su homólogo de Ucrania, Vladímir Zelenski, y varios líderes de los países de la Unión Europea. Durante esa reunión Trump dijo que no conviene equiparar las garantías de seguridad que podría recibir Kiev con las que se dan en el marco de la OTAN.

Según la agencia Bloomberg, las garantías de seguridad de EEUU y Europa para Kiev tendrían por base la labor de los «coalición de los voluntarios» y podrían incluir el despliegue de fuerzas multinacionales.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia declaró que para Moscú es absolutamente inaceptable cualquier guion de emplazamiento de tropas de los Estados de la OTAN en Ucrania, así como calificó de instigación para continuar las operaciones de combate las declaraciones del Reino Unido y de otros países europeos sobre eventual despliegue de un contingente de la OTAN en Ucrania.

El canciller ruso, Serguéi Lavrov, dijo anteriormente que hasta el momento ningún líder europeo ha mencionado el tema de seguridad de Rusia y señaló que es inadmisible excluir a Rusia del debate sobre las garantías de seguridad para Ucrania. (Sputnik)