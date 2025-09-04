La ofensiva militar de Israel contra Gaza eleva a más de 64.200 los palestinos muertos

El Cairo, 4 Sep. (EUROPA PRESS) – El balance de víctimas mortales a causa de la ofensiva militar lanzada por Israel contra la Franja de Gaza ha superado el umbral de los 64.200, según han señalado este jueves las autoridades del enclave, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que han sumado en un día cerca de 500 fallecidos a las cifras oficiales, incluidos unos 85 muertos por los ataques israelíes durante las últimas 24 horas.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook que «el balance de la agresión israelí ha aumentado a 64.231 mártires y 161.583 heridos desde el 7 de octubre», antes de especificar que durante el último día han sido trasladados 84 cuerpos y 338 heridos a hospitales aún operativos en el enclave palestino.

«Se han agregado 401 mártires a las estadísticas una vez que sus datos han sido recopilados y aprobados por el comité judicial que analiza el caso de las denuncias sobre desaparecidos», ha manifestado, al tiempo que ha insistido en que aún hay víctimas entre los escombros y tiradas en las calles, por lo que la cifra de víctimas podría ser superior.

Además, ha detallado que entre las víctimas documentadas durante el último día figuran 17 muertos y 174 heridos por ataques tropas israelíes cuando intentaban obtener ayuda humanitaria, lo que eleva a 2.356 los fallecidos y a 17.244 los heridos en este tipo de incidentes. Por otra parte, ha cifrado en 1.699 los muertos y 49.542 los heridos desde el 18 de marzo, fecha en la que Israel rompió el alto el fuego pactado en enero y relanzó su ofensiva.

Horas antes, el Ministerio de Sanidad de Gaza había elevado a 370 los muertos por hambre y desnutrición, incluidos 131 niños, a causa de la profunda crisis humanitaria provocada por los ataques israelíes y sus restricciones a la entrega de ayuda a la población palestina. Dicha cifra incluye el fallecimiento por estas causas de tres adultos durante las últimas 24 horas.