La presión económica afecta a las comunidades de bajos ingresos en Sudáfrica

Ciudad del Cabo, 5 Sep (ANA).- Los hogares sudafricanos están lidiando con una tensión económica cada vez más severa a medida que el aumento de la inflación en bienes y servicios esenciales continúa superando el crecimiento de los salarios, erosionando el poder adquisitivo y amplificando la vulnerabilidad financiera.

Esta tendencia alarmante afecta de manera desproporcionada a las comunidades de bajos ingresos, como se destaca en el último Informe sobre el costo de vida (CoL) publicado por la Comisión de Competencia el jueves.

Según el economista de la Comisión de Competencia, Andiswa Sibhukwana, los hogares de bajos ingresos se encuentran entre los más afectados, ya que gastan una parte significativa de sus ingresos en artículos de primera necesidad.

La actual crisis energética ha exacerbado estos desafíos, elevando significativamente las tarifas eléctricas y causando una presión adicional sobre quienes ya están agobiados por las dificultades económicas.

Sibhukwana señaló que los consumidores enfrentan ineficiencias persistentes en la transmisión de precios dentro de la cadena de valor alimentaria.

«Si bien algunos alimentos básicos como las sardinas enlatadas han mostrado signos de precios responsables a nivel minorista, otros alimentos esenciales como los huevos, el pollo IQF, el pan integral, el aceite de girasol y la harina de maíz blanco exhiben patrones preocupantes de rigidez de precios y márgenes minoristas cada vez más amplios», dijo Sibhukwana.

«En varios casos, los costos al productor o de los insumos han caído o se han estabilizado, pero los precios minoristas siguen siendo elevados, lo que sugiere una débil capacidad de respuesta del mercado».

El informe destaca aumentos alarmantes en los precios administrados, particularmente en las facturas de electricidad y agua, que han aumentado un 68% y un 50% respectivamente, en los últimos cinco años, superando con creces la inflación general.

Esta presión inflacionaria se ve agravada por el aumento de los costos del combustible, el transporte y las tasas de interés, lo que lleva a un aumento estructural en el costo de vida que limita el acceso a los servicios esenciales y obliga a las familias a tomar decisiones financieras cada vez más desafiantes.

Sibhukwana dijo que los servicios de agua, en particular, se han enfrentado a desafíos sustanciales debido al deterioro de la deuda, la inversión inadecuada en infraestructura y las pérdidas significativas por fugas y roturas de tuberías, todo lo cual contribuye al aumento de las tarifas del agua. Además, el aumento de los costos de la electricidad se ha identificado como un factor clave en el aumento de los precios del agua, comprometiendo la salud pública y el acceso al agua potable.

«Otro factor clave interesante de los precios inflados del agua es el costo de la electricidad. La electricidad representa entre el 5% y el 15% del costo total del suministro de agua y, aunque es relativamente pequeño, los aumentos de los precios de la electricidad se han identificado como un factor clave de la inflación en los precios del agua», dijo.

«El aumento de las tarifas del agua ha suscitado serias preocupaciones no solo con respecto al acceso al agua potable y para cocinar, sino también a la higiene. La sociedad civil ha expresado su preocupación por los problemas de salud pública que probablemente surjan debido a la falta de acceso al agua».

La extensa carga financiera de los hogares se ilustra crudamente en el reciente Índice de Asequibilidad de los Hogares, que revela que el trabajador sudafricano promedio asigna más del 57% de sus ingresos mensuales al transporte y la electricidad.

Este ingreso disponible limitado deja poco espacio para alimentos y otros gastos esenciales. Además, las agresivas subidas de los tipos de interés han exacerbado este problema, aumentando significativamente las cuotas mensuales de los préstamos hipotecarios y los créditos.

Además, Sibhukwana destacó el lento ajuste de las tarifas de transporte dentro de la industria del taxi, que retrasó los aumentos de tarifas incluso cuando los precios de la gasolina subieron, lo que demuestra una respuesta de precios «pegajosa a la baja» que hace que los aumentos de tarifas sean permanentes y resistentes a caídas de precios posteriores.

Curiosamente, si bien los aumentos posteriores de las tarifas de los taxis se han quedado atrás de la inflación general, ahora están comenzando a converger con ella.

«Esto es evidente por la reducción de la brecha entre las tarifas y la inflación de los precios al consumidor». Señaló Sibhukwana.

El informe de CoL también profundiza en los costos asociados con el uso de Internet y los servicios de atención primaria de salud, señalando un aumento en los costos de los médicos generales en un 33% desde marzo de 2020.

Aunque este aumento a menudo se ha mantenido en línea con la inflación, el último aumento del 6,6% genera preocupaciones de que la inflación de la atención primaria de salud pueda superar las tendencias generales en el futuro.

«Esto puede deberse a un aumento en la demanda causado por el envejecimiento de la población y el aumento de las enfermedades crónicas. Como resultado, parece probable que la inflación de la atención primaria comience a superar la inflación general en el futuro», señaló el informe.

Finalmente, si bien los precios de alquiler de casas y pisos aumentaron solo un 12% de 2020 a 2025, significativamente más bajo que la sombría tasa de inflación general del 28%, los datos indican una respuesta saludable de la oferta a la demanda, con un alquiler residencial promedio que superó los R9 000 en el primer trimestre de 2025, lo que refleja un cambio modesto pero constante en el mercado.

«Es alentador observar que los alquileres de casas y pisos en Sudáfrica han aumentado moderadamente durante el período y se mantienen por debajo de la inflación general, a diferencia de las tendencias en muchos otros países», dijo Sibhukwana.

«El hecho de que la oferta haya respondido bien a la demanda es alentador y sugiere que las regulaciones sobre nuevos desarrollos no están frenando la oferta en Sudáfrica».

