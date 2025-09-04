Las reservas de medicamentos en Gaza se agotan hasta en un 60%, según la Unrwa

El Cairo, 4 sep (Sputnik).- La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (Unrwa) se encuentra en una situación crítica de escasez de suministros médicos, con el 60% de sus reservas agotadas debido a las restricciones israelíes a la ayuda, declaró a Sputnik la portavoz del ente Inas Hamdan.

«Seis centros de salud de Unrwa están operativos en Gaza, junto con 21 puntos médicos móviles. Los centros de salud sufren una grave escasez de medicamentos esenciales, estimada en un 60%. También se necesitan suministros de combustible para garantizar el funcionamiento ininterrumpido de las organizaciones humanitarias», afirmó.

Al mismo tiempo, continuó, la agencia continúa brindando asistencia a las personas en Gaza a pesar de las restricciones impuestas por Israel.

Solo en las últimas dos semanas, la Unrwa ha suministrado 30.000 metros cúbicos de agua a unos 700.000 residentes, reveló Hamdan.

La situación humanitaria en la Franja de Gaza empeoró desde que Israel decidió no colaborar con la Unrwa, que durante décadas se encargaba del suministro a los palestinos.

Los cientos de puntos de distribución de la Unrwa fueron reemplazados por cuatro gestionados por el fondo privado estadounidense Gaza Humanitarian Foundation (Fondo Humanitario de Gaza o GHF), con el apoyo de las autoridades israelíes, en áreas consideradas liberadas del movimiento palestino Hamás.

La entrega de ayuda a menudo se realiza bajo disparos hacia los palestinos por parte del Ejército israelí.

Israel justifica el uso de la fuerza alegando que los palestinos se desvían de las rutas establecidas y se acercan peligrosamente a las posiciones militares.

Además, acusan a la Unrwa de mantener vínculos estrechos con Hamás, y sostienen que el GHF permitió por primera vez asistir a los civiles de Gaza sin la intermediación del movimiento palestino. (Sputnik)