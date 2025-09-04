Líder de Taiwan Lai Ching-te criticado por comentarios sobre conmemoración del Día de la Victoria

Beijing, 4 sep (Xinhua) — Un portavoz de la parte continental de China denunció hoy jueves las declaraciones hechas por el líder de Taiwán, Lai Ching-te, sobre la conmemoración del Día de la Victoria.

Los comentarios de Lai «expusieron completamente la fea cara y la naturaleza malvada de las fuerzas separatistas de la ‘independencia de Taiwán’, que traicionan la historia y la nación, profanan a los mártires y borran la conciencia», criticó Chen Binhua, portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado.

Chen hizo estos comentarios en respuesta a una consulta sobre las publicaciones hechas por Lai en redes sociales el miércoles, las cuales tergiversaron las actividades conmemorativas realizadas en Beijing por el 80º aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Antifascista Mundial. Sus publicaciones también calumniaron a la parte continental.

El 3 de septiembre marca el Día de la Victoria de la Guerra de Resistencia contra la Agresión Japonesa, un día de orgullo para todos los chinos en el país y en el extranjero, expresó Chen.

Sin embargo, Lai glorificó la agresión e incitó a la confrontación en la misma jornada del Día de la Victoria, y sus comentarios reflejaron una pérdida total de la postura nacional, desafiaron abiertamente a la justicia y a la conciencia, e hirieron profundamente los sentimientos de los compatriotas de ambos lados del estrecho de Taiwán, señaló Chen.

Al destacar que Taiwán es parte de China y que los compatriotas taiwaneses son parte de la nación china, Chen enfatizó que durante la guerra, la población de toda China, incluida la de Taiwán, se levantó en resistencia y finalmente obtuvo la primera victoria completa de la nación contra la agresión extranjera en los tiempos modernos.

El portavoz advirtió que cualquier intento de distorsionar la historia de la Guerra de Resistencia y la Segunda Guerra Mundial está condenado al fracaso, y cualquier fuerza que intente ir en contra del pueblo chino o separar el país solo provocará su propia destrucción.