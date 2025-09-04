Macron afirma que Europa está dispuesta a ofrecer garantías de seguridad a Ucrania

París, 4 sep (Xinhua) — El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó el miércoles que Europa está dispuesta a ofrecer garantías de seguridad a Ucrania una vez se alcance un acuerdo de paz con Rusia.

Macron realizó estas declaraciones durante una reunión con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, de visita en el Palacio del Elíseo. Zelensky llegó a París el miércoles para asistir a una reunión virtual de la «Coalición de Voluntarios», prevista para el jueves, según informó la Presidencia francesa.

En una rueda de prensa conjunta, Macron afirmó que los preparativos de Europa se habían completado y que está lista para ofrecer garantías de seguridad a Ucrania y a su pueblo «el día en que se alcance un acuerdo de paz» entre Rusia y Ucrania.

La cumbre del jueves, que copresidirán Macron y el primer ministro británico, Keir Starmer, se centrará en las garantías de seguridad para Ucrania. Durante la reunión, los líderes europeos asistentes mantendrán una conversación telefónica con el presidente estadounidense, Donald Trump.