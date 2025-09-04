NASA y Northrop Grumman planean lanzar misión de carga a estación espacial a mediados de septiembre

Los Ángeles, 4 sep (Xinhua) — La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) y la compañía aeronáutica estadounidense Northrop Grumman planean lanzar la próxima misión de carga a la Estación Espacial Internacional a mediados de septiembre, indicó hoy la NASA.

La misión, el vuelo número 23 de servicios de reabastecimiento comercial de Northrop Grumman hacia el laboratorio en órbita, va a ser lanzada abordo del cohete Falcon 9 de SpaceX desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral en Florida.

De acuerdo con la NASA, las investigaciones a bordo de la nave espacial Cygnus buscan refinar cristales semiconductores para tecnologías de próxima generación, reducir microbios nocivos, mejorar la fabricación de medicamentos y gestionar la presión de combustibles.