Operación policial deja al menos ocho muertos en favela de Río de Janeiro

Río de Janeiro, 4 sep (Xinhua) — Al menos ocho sospechosos murieron este jueves durante una operación policial en la comunidad de Vila Aliança, en la zona oeste de Río de Janeiro, cuyo objetivo era detener a jefes locales del narcotráfico vinculados a la facción criminal Terceiro Comando Puro (TCP), informaron fuentes oficiales.

Según la Policía Militar, seis de los sospechosos mantuvieron como rehenes a un pastor y a un niño en una vivienda de la barriada de Senador Camará. El inmueble fue cercado y, tras un intenso enfrentamiento, los presuntos delincuentes fueron abatidos y las dos víctimas fueron liberadas ilesas.

En otro punto de la comunidad, otros dos sospechosos también murieron en un intercambio de disparos.

De acuerdo con las fuerzas de seguridad, la acción tenía como principales objetivos a Bruno da Silva Loureiro, alias «Coronel», señalado como el jefe del tráfico en la comunidad de Muquiço y acusado de asesinar a la joven Sther Barroso dos Santos en agosto, y a José Rodrigo Gonçalves Silva, alias «Sabão da Vila Aliança», acusado de ordenar un ataque armado contra un helicóptero de la Policía Civil en marzo, el cual dejó gravemente herido a un copiloto.

Durante la mañana se registraron intensos enfrentamientos, con narcotraficantes quienes incendiaron basura, tomaron vehículos y autobuses como barricadas y bloquearon calles principales; además, trascendió en la prensa local que varios trenes y autobuses interrumpieron temporalmente sus operaciones debido a los tiroteos.

De acuerdo con el diario «O Globo», dos individuos fueron detenidos cuando intentaban utilizar un autobús como barricada. Además, las fuerzas de seguridad decomisaron cuatro fusiles y varias pistolas.

En redes sociales circularon videos de la estación de tren de Senador Camará, donde pasajeros se tiraron al suelo de los vagones para protegerse de los disparos, mientras que estudiantes de una escuela local tuvieron que refugiarse durante los enfrentamientos.

La operación contó con la participación de unidades de élite de la Policía Civil y Militar, entre ellas el Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE), que recibió apoyo de helicópteros y vehículos blindados. Aleta