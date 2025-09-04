Panamá firma compra de cuatro aviones militares de fabricante brasileño Embraer

Sao Paulo, 4 sep (Xinhua) — El fabricante brasileño de aviones Embraer anunció hoy jueves que el Gobierno panameño firmó un contrato para la compra de cuatro aeronaves de guerra, las cuales serán incorporadas a su flota de vigilancia y protección de la soberanía nacional.

Se trata de cuatro aeronaves A-29 Super Tucano para el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) de Panamá.

«Es un honor para Embraer ver que otro país latinoamericano elija el A-29 Super Tucano para potenciar sus capacidades de vigilancia, reconocimiento y protección», afirmó en un comunicado Bosco da Costa Junior, presidente y director ejecutivo de la división Embraer Defense & Security.

El anuncio forma parte del programa del Gobierno de Panamá para estructurar y ampliar la capacidad operativa y beneficiará en gran medida al proyecto de seguridad nacional en marcha en el país.

Embraer, líder global en aviación ejecutiva y tercer mayor fabricante mundial de aviones detrás de la estadounidense Boeing y la europea Airbus, construye sus aeronaves militares en sus unidades en el estado de Sao Paulo (sureste).