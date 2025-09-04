Paraguay iguala con Ecuador y clasifica a la Copa Mundial 16 años después

Asunción, 4 sep (Xinhua) — El seleccionado mayor de fútbol de Paraguay igualó este jueves sin goles de local con su similar de Ecuador, en partido correspondiente a la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Con este resultado, el combinado guaraní logró el punto que le faltaba y alcanzó su tan ansiada clasificación a la cita ecuménica tras 16 largos años, luego de su última presencia en Sudáfrica 2010 donde quedó entre las ocho mejores selecciones del mundo.

El encuentro se celebró en el estadio Defensores del Chaco de la capital Asunción, bajo el arbitraje del internacional brasileño Raphael Claus, y ante un aforo repleto de 43.000 espectadores.

Desde el inicio mismo del juego, el seleccionado local dirigido técnicamente por el entrenador argentino Gustavo Alfaro fue decidido a buscar la ventaja en el marcador, ejerciendo una presión alta sobre la defensa ecuatoriana.

La situación más clara de la primera etapa la tuvo el joven ofensivo Ramón Sosa, que tras una habilitación profunda del defensor Omar Alderete quedó solo mano a mano frente al portero Hernán Galíndez, que salió airoso al desviar apenas el balón con una pierna.

En el segundo periodo, el dominio albirrojo siguió persistiendo, aunque apurado por la ansiedad y por los deseos de asegurar la clasificación no pudo desarrollar un buen juego, sino más bien fue al ataque a base de empuje.

La «Albirroja» tuvo una doble situación para quedarse con el partido, primero a través de un disparo del atacante Antonio «Tony» Sanabria que desvío nuevamente Galíndez y en el rebote, un disparo de fuera del área del volante Andrés Cubas pegó espectacularmente en el travesaño.

Ya en los minutos finales, y a sabiendas de que el empate le otorgaba la clasificación de igual manera, el entrenador Alfaro ordenó variantes para oxigenar su equipo y controlar el trámite del partido hasta el pitazo final.

Por la decimoctava y última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, Paraguay visitará a Perú en Lima el día martes 9 de setiembre, a las 20:30 hora de Paraguay, para poner punto final a su participación a esperas de la Copa del Mundo en el 2026.

Disputada la fecha 17, la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera: Argentina 38 puntos, Brasil 28, Uruguay 27, Ecuador 26, Colombia y Paraguay 25, Venezuela 18, Bolivia 17, Perú 12 y Chile 10.