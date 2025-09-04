Premier jamaicano Holness reelegido para tercer mandato

Kingston, 4 sep (Xinhua) — El primer ministro jamaicano, Andrew Holness, fue reelegido para cumplir un tercer mandato tras las elecciones generales celebradas el miércoles en la isla, según los resultados preliminares publicados por la oficina electoral del país.

Los resultados preliminares mostraron que el gobernante Partido Laborista de Jamaica (JLP, pur sus siglas en inglés) obtuvo 34 escaños, mientras que el Partido Nacional del Pueblo (PNP, por sus siglas en inglés), en la oposición, consiguió 29 escaños.

La participación fue de aproximadamente el 39,5 por ciento, según los resultados preliminares de la oficina.

El líder del PNP, Mark Golding, ha reconocido su derrota y ha felicitado al JLP por su victoria en las elecciones.

«Acepto los resultados de estas elecciones y, aunque obviamente estoy muy decepcionado con el resultado, creo que lo correcto es reconocer expresamente el éxito que nuestros oponentes han logrado hoy»,