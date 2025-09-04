RD del Congo declara nuevo brote de ébola

Kinshasa, 4 sep (Xinhua) — El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) declaró hoy jueves un nuevo brote de ébola en la provincia central de Kasai, el decimosexto desde 1976.

El ministro de Salud del país, Roger Kamba, anunció en una conferencia de prensa realizada en la capital nacional, Kinshasa, que la cepa Zaire del virus del Ébola ha resurgido en la zona sanitaria de Bulape, donde se han reportado 28 casos sospechosos, incluidos 15 decesos.

«Estas cifras siguen siendo provisionales, ya que las investigaciones aún están en curso», dijo Kamba, subrayando que el anuncio estuvo guiado por la transparencia y el rigor científico.

De acuerdo con una declaración previa del Ministerio de Salud, el caso índice fue una mujer embarazada de 34 años ingresada en el Hospital General de Referencia de Bulape el 20 de agosto con síntomas de fiebre repentina, hemorragias múltiples, vómitos con sangre y fatiga severa. La paciente falleció el 25 de agosto por fallo multiorgánico.

La vez pasada que la RDC declaró el fin de un brote de ébola fue en septiembre de 2022, luego de que se confirmó un caso en la provincia oriental de Kivu del Norte. Los análisis mostraron que el caso estaba genéticamente relacionado con el brote de 2018-2020 en las provincias de Kivu del Norte e Ituri, que causó la muerte de casi 2.300 personas.

La enfermedad del ébola apareció por primera vez en 1976 con dos brotes simultáneos: uno de la enfermedad por el virus del Sudán en Nzara, en lo que actualmente es Sudán del Sur, y otro de la enfermedad por el virus del Ébola en Yambuku, en lo que hoy es la RDC, entonces conocida como Zaire. Este último ocurrió en una aldea cercana al río Ébola, cuyo nombre fue puesto a la enfermedad, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud.

El ébola es una fiebre hemorrágica altamente contagiosa que causa una serie de síntomas como fiebre, vómito, diarrea, dolor generalizado o malestar, y en muchos casos, sangrado interno y externo.