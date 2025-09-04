Uruguay goleó a Perú y está clasificado para el Mundial 2026

Montevideo, 4 sep (Prensa Latina) Uruguay selló hoy aquí su pasaporte para la Copa del Mundo 2026, luego de conseguir la clasificación con goleada ante Perú (3-0) en la penúltima fecha de la Eliminatoria Sudamericana de fútbol.

Fue en el Estadio Centenario, donde Rodrigo Aguirre abrió el marcador con gol de cabeza en el minuto 15, cuando su equipo ya dominaba en la ofensiva. Era su tercero con la camiseta celeste.

En el primer tiempo la charrúa tuvo mucho la pelota, generó las más y mejores y jugadas, y disparó varias veces a la puerta inca, con Giorgian De Arrascaeta, que juega en el Flamingo del fútbol brasileño, como su jugador más inspirado a la ofensiva y en las asistencias.

El DT Marcelo Bielsa abrió con Sergio Rochet, Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur; Facundo Pellistri, Giorgian De Arrascaeta, Brian Rodríguez; Rodrigo Aguirre.

Por su parte el conductor del plantel peruano Óscar Ibañez, se decantó por Pedro Gallese, Luis Advíncula, Luis Abram, Renzo Garcés, Marcos López; Yoshimar Yotún, Erick Noriega; Christofer Gonzáles, Kenji Cabrera y Kevin Quevedo.

A estas alturas de las eliminatorias, este plantel de Perú mostraba renovación, pero en el certamen los incas nunca marcaron goles ni ganaron fuera de casa.

En el segundo tiempo la celeste mantenía su dominio, demostrado a los 55 cuando Arrascaeta fusiló al portero Gallese, puso el 2 a 0 y se reencontró con el gol que estuvo buscando toda la noche.

Diez minutos después salía bajo la ovación de unos 40 mil aficionados que desafiaron el frío de la noche y deban por descontada la clasificación mundialista de su selección.

Ya en el 80 Federico Viña, que entró en el 73 por Rodrigo Aguirre, remató de zurda y encajó la tercera diana en la portería peruana.

Con este resultado, Uruguay estará por decimoquinta ocasión en la máxima justa mundial del balompié.

A lo largo de la historia participó en 14 citas, 50 partidos mundialistas y conquistó dos copas (1930 y 1950).

Fue un partido que tuvo la asistencia del presidente Yamandú Orsi y la actuación en el intermedio de Jorge Drexler, el más internacional de los músicos uruguayos, acompañado por otros artistas de su país.