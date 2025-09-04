Veintiséis países se comprometen a desplegar soldados en futura tregua en Ucrania, dice Macron

París, 4 sep (Xinhua) — El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció hoy que 26 países, en su mayoría europeos, prometieron de manera formal desplegar soldados como parte de un futuro cese al fuego ruso-ucraniano, aunque no directamente en la línea del frente.

Durante una conferencia de prensa junto con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, después de la reunión de la «Coalición de Voluntarios», Macron dijo que los países contribuirán con una «fuerza de seguridad» que podría desplegar soldados en Ucrania o proporcionar apoyo en tierra, mar o aire.

Macron añadió que después de la cumbre, los participantes entablaron una conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que se espera que Estados Unidos concrete sus contribuciones para las garantías de seguridad en los próximos días.

Zelensky dio la bienvenida al anuncio, dijo que representa un paso «concreto» hacia delante, y enfatizó que una reunión con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ya sea bilateral o trilateral, es «necesaria» para impulsar los esfuerzos de paz.

El anuncio se produce luego de una reunión virtual de la coalición realizada hoy, copresidida por Macron y el primer ministro británico, Keir Starmer. El grupo, que reúne a alrededor de 30 países, en su mayoría europeos, se comprometió a brindar garantías de seguridad para Ucrania.