Xi Jinping mantiene conversaciones con Kim Jong Un

Beijing, 4 sep (Xinhua) — Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente chino, mantuvo conversaciones hoy jueves en Beijing con Kim Jong Un, secretario general del Partido de los Trabajadores de Corea y presidente de Asuntos de Estado de la República Popular Democrática de Corea (RPDC).

China y la RPDC son buenos vecinos, buenos amigos y buenos camaradas que comparten un destino común y se apoyan mutuamente, sostuvo Xi.

El secretario general Kim Jong Un llegó a China para asistir a las conmemoraciones del 80° aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino Contra la Agresión Japonesa y la Guerra Mundial Antifascista. Esto demostró la firme determinación de la RPDC para salvaguardar los resultados de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, y brinda una oportunidad importante para que los dos partidos y los dos países desarrollen aún más las relaciones amistosas y de cooperación, dijo Xi.