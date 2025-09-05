Anutin Charnvirakul se convierte en nuevo primer ministro de Tailandia

Bangkok, 5 sep (Sputnik).- Anutin Charnvirakul, de 58 años, fue elegido nuevo primer ministro de Tailandia este viernes en una sesión de la cámara baja televisada en directo.

El político, que cumplirá 59 años el próximo día 13, logró 311 apoyos en la Cámara de Representantes, frente a los 152 de su rival, el extitular de Justicia, Chaikasem Nitisiri.

En la votación participaron 490 de los 492 diputados; 27 optaron por abstenerse.

Anutin, que lidera el partido conservador Bhum Jai Thai (BJT) y ejerció como vicepresidente del gobierno (2019-2025), ministro de Interior (2023-2025) y de Salud (2019-2023), sustituye al frente del gabinete a Paetongtarn Shinawatra, destituida por el Tribunal Constitucional hace una semana por críticas al Ejército. (Sputnik)