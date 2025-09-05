Asamblea General de ONU decide reanudar conferencia internacional de alto nivel sobre solución de dos Estados

Naciones Unidas, 5 sep (Xinhua) — La Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) decidió hoy viernes reanudar el 22 de septiembre una conferencia internacional de alto nivel sobre la solución de dos Estados para revivir un proceso puesto en pausa este verano por la escalada de violencia en Medio Oriente.

La asamblea adoptó una propuesta verbal presentada por Arabia Saudí sobre la reanudación de la Conferencia Internacional de Alto Nivel para la Solución Pacífica de la Cuestión Palestina y la Implementación de la Solución de dos Estados.

Después de adoptar la decisión verbal, tanto Israel como Estados Unidos declararon que se desvincularían de ella y señalaron que reanudar la conferencia podría prolongar la guerra en Gaza y envalentonar a Hamas.

Ting Wu, consejera política adjunta de la misión de Estados Unidos ante Naciones Unidas, dijo que su país no participará en la conferencia.

Reanudar la conferencia durante la semana de alto nivel de la AGNU es una oportunidad para que más jefes de Estado y de Gobierno asistan al evento.

No se sabe todavía si el presidente palestino Mahmoud Abbas podrá asistir a la conferencia en persona porque Estados Unidos impuso una prohibición de visas a funcionarios palestinos.