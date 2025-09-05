Moscú, 5 sep (Sputnik).- El ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, llamó a los países europeos a considerar la posibilidad de transferir sistemas de defensa aérea a Ucrania.

«Prácticamente Ucrania necesita de todo. En primer lugar, necesita sistemas de defensa aérea. Hay países europeos que los tienen, pero no los utilizan a diario. Alemania llama a considerar su transferencia», dijo el ministro en una entrevista concedida al portal t-online, sin especificar a qué países se refiere.

Al ser consultado sobre si está dispuesto a entablar negociaciones con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, Wadephul respondió negativamente.

Afirmó que «en este momento no tiene sentido», ya que no percibe disposición por parte de Rusia a entablar un diálogo.

«Sin embargo, si Rusia realmente está preparada para poner fin al conflicto, y si Alemania junto con otros socios europeos puede contribuir a ello, entonces nosotros, los europeos, por supuesto también negociaremos con Lavrov», añadió.

Las fuerzas rusas continúan desde febrero de 2022 una operación militar, según el liderazgo ruso, para proteger a la población de Donetsk y Lugansk del «genocidio por parte del régimen ucraniano» y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

Ucrania es apoyada militarmente por la OTAN, el bloque bélico que lidera Estados Unidos e integran la mayoría de los países de la Unión Europea. (Sputnik)