Bolivia conmemora Día de la Mujer Indígena con marchas y homenajes a Bartolina Sisa

La Paz, 5 sep (Xinhua) — Bolivia conmemoró este viernes el Día Internacional de la Mujer Indígena con marchas, actos simbólicos y mensajes de reconocimiento oficial a las campesinas e indígenas del país, en una jornada marcada por la memoria de Bartolina Sisa, la heroína aymara ejecutada en 1782 por liderar la resistencia anticolonial.

Desde temprano, organizaciones sociales encabezadas por la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia «Bartolina Sisa» recorrieron las calles del centro de La Paz con banderas multicolores y pancartas que exigían mayor participación política, igualdad en el acceso a la educación y defensa de los territorios.

La fecha, instaurada en 1983 durante el II Encuentro de Organizaciones y Movimientos de América en la localidad boliviana de Tiwanaku, busca visibilizar el papel histórico y contemporáneo de las mujeres indígenas en la defensa de la tierra, la cultura y los derechos sociales.

El presidente boliviano, Luis Arce, rindió este viernes homenaje a través de un mensaje en redes sociales, en el que destacó la «fuerza inquebrantable» de las mujeres indígenas, a quienes definió como protagonistas del desarrollo nacional.

«Expresamos nuestro más profundo respeto y admiración a nuestras valerosas mujeres indígenas, cuya fuerza inquebrantable y la sabiduría ancestral son fundamentales para el desarrollo y progreso de nuestra patria», publicó el mandatario.

El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización también se sumó a los actos, recordando que la fecha honra a las mujeres indígenas del continente «que con fuerza y dignidad defienden sus derechos, preservan su identidad cultural y enriquecen nuestra diversidad».

En medio de la conmemoración, se recordó además el 243 aniversario del asesinato de Bartolina Sisa, ejecutada públicamente en la ciudad de La Paz tras encabezar un levantamiento contra el dominio colonial español. Para las organizaciones sociales, su legado continúa vivo en cada mujer indígena que defiende la tierra, la lengua y la cultura frente a los desafíos de la modernidad.