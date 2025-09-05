Brasil adjudica obra para primer túnel submarino de América Latina a consorcio con participación de empresa china CCCC

Sao Paulo, 5 sep (Xinhua) — El primer túnel submarino de América Latina, que unirá las ciudades brasileñas de Santos y Guarujá, en el estado de Sao Paulo (sureste), atrajo inversiones por 6.800 millones de reales (unos 1.240 millones de dólares) y será construido por un consorcio de una empresa portuguesa que forma parte la empresa china CCCC (China Communications Construction Company), informó hoy viernes el Ministerio de Puertos y Aeropuertos.

La mayor obra de infraestructura del Nuevo Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) será construida y operada por la empresa portuguesa Mota-Engil, que resultó ganadora con la mejor propuesta sobre la contrapartida del poder público, durante la subasta realizada en la sede de la Bolsa de Valores de Sao Paulo.

El consorcio Mota-Engil superó a la española Acciona y cuenta con un 32,4 por ciento de participación de la china CCCC, especializada en túneles sumergidos y responsable del túnel Taihu, el mayor de China, con unos 10,8 kilómetros de extensión.

«El éxito de esta subasta muestra la confianza de los inversionistas en Brasil, que se presenta como una importante ventana de oportunidades, por la seguridad jurídica, la robusta cartera de proyectos y las opciones de crédito existentes en el país», destacó el ministro de Puertos y Aeropuertos, Silvio Costa Filho.

La obra promete transformar la movilidad en la región conocida como Baixada Santista, al reducir el tiempo de conexión entre Santos y Guarujá a solo dos minutos, cuando actualmente el cruce en balsa tarda un promedio de 18 minutos, sin contar filas y retrasos, mientras que por carretera el trayecto puede llegar a una hora para completar 40 kilómetros.

El túnel contará con seis carriles (tres por sentido), además de ciclovía, pasajes para peatones y espacio para futuros trenes ligeros (VLT).

Se calcula que 720.000 personas que habitan en ambas ciudades serán beneficiados por la obra.