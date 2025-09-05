Brasil vence 3-0 a Chile en su despedida como local rumbo al Mundial 2026

San José, 5 Oct (Agencias).- La Selección de Brasil se despidió con una victoria clara de 3-0 ante Chile en el mítico estadio Maracaná, en el cierre de su calendario como local en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026.

El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti mostró momentos de brillo pese a la ausencia de tres figuras de peso: Vinicius Jr., Rodrygo y Éder Militão, todos habituales en el Real Madrid y dejados fuera de la convocatoria para esta Fecha FIFA.

La ofensiva brasileña estuvo encabezada por los jóvenes talentos del Chelsea, Estevão y João Pedro. Tras un arranque dubitativo, Brasil logró abrir el marcador y desde ahí controló por completo el partido frente a un Chile ya eliminado.

El primer gol fue obra de Estevão, quien con apenas 18 años se estrenó como goleador con la camiseta verdeamarela. Luego, Lucas Paquetá amplió la diferencia y Bruno Guimarães selló la goleada 3-0 en Río de Janeiro.

Con este resultado, Brasil ratifica su clasificación anticipada al Mundial de 2026, mientras Ancelotti aprovecha las pocas fechas restantes para consolidar variantes en su plantel. El próximo martes, la “Canarinha” visitará a Bolivia, que necesita ganar para mantener viva la esperanza de alcanzar el repechaje.

Por su parte, Chile atraviesa un presente oscuro: tras quedar eliminado de forma definitiva, acumula su tercera ausencia consecutiva en Copas del Mundo. La Roja cerrará su participación en casa frente a Uruguay, sin más que disputar que el honor.