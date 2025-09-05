Canciller de Venezuela saluda postura de países de CELAC contra despliegue militar de EEUU en el Caribe

Caracas, 5 sep (Xinhua) — El canciller de Venezuela, Yván Gil, saludó y agradeció hoy viernes el respaldo de los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en rechazo al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

«Hemos encontrado una gran solidaridad», aseguró el jefe de la diplomacia venezolana en un contacto telefónico ofrecido al canal del Estado.

El ministro comentó además que el respaldo no ha sido solo de la región, sino de países como Rusia, Irán, naciones de Asia, África y el Caribe, y afirmó que ningún gobierno puede avalar el despliegue con submarinos nucleares, buques y barcos de guerra en un espacio declarado como Zona de Paz.

En esa línea, cuestionó que Estados Unidos tome la medida con el pretexto de luchar contra el narcotráfico, ya que «todos sabemos que es una amenaza contra Venezuela, en contra del Caribe, en contra de América Latina».

Gil recordó que los países de la CELAC declararon en 2014 a la región como Zona de Paz, sumado a que en reiteradas ocasiones han salido en defensa del compromiso adoptado a través del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y El Caribe (Tratado de Tlatelolco), adoptado en 1967.

«Lo que hemos visto hoy es una cuestión de dignidad de América Latina y el Caribe», sostuvo, al reiterar que también se trata de un tema de soberanía, de derecho internacional, de dignidad y de protección del territorio.