Centroamérica y Europa avanzan en conectividad digital para un comercio más competitivo y sostenible

San José, 5 Sep (Elpaís.cr).- La Unión Europea (UE), la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) y la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), España, lanzaron este viernes un proyecto pionero de interoperabilidad digital que busca agilizar las exportaciones centroamericanas y reforzar la competitividad birregional en el marco de la estrategia europea Global Gateway y del Acuerdo de Asociación UE–Centroamérica.

El plan consiste en conectar la Plataforma Digital de Comercio Centroamericana (PDCC) con el Port Community System (PCS) del Puerto de Algeciras, considerado la puerta sur de Europa. Gracias a este enlace digital, los exportadores centroamericanos podrán realizar un intercambio ágil y seguro de certificados sanitarios, documentos aduaneros y trazabilidad documental, lo que reducirá tiempos de inspección y aumentará la transparencia en toda la cadena logística.

Comercio más ágil y confiable

El nuevo sistema permitirá adelantar evaluaciones documentales antes de que las mercancías lleguen a Europa, evitando retrasos y mejorando la fiabilidad de las operaciones. Según datos oficiales, el comercio entre la UE y Centroamérica supera los 18.000 millones de euros anuales, siendo la Unión Europea el segundo socio comercial más importante de la región y destino clave de productos agrícolas como banano y piña.

El embajador de la Unión Europea en Costa Rica, Pierre-Louis Lempereur, destacó que esta interoperabilidad es un paso decisivo en la modernización de las cadenas logísticas:

“La tecnología aplicada al comercio puede transformar nuestras cadenas de suministro, haciéndolas más ágiles, transparentes y resilientes. Con el respaldo del Acuerdo de Asociación y la estrategia Global Gateway, reafirmamos nuestro compromiso con la competitividad regional y con el acceso de los productos centroamericanos al mercado europeo”.

Integración regional y beneficios directos

Por parte de la SIECA, el director ejecutivo Mario Salazar subrayó que el proyecto no solo facilita el acceso a los mercados europeos, sino que también eleva la competitividad de las exportaciones regionales:

“La interoperabilidad entre la PDCC y el PCS de Algeciras moderniza los procesos comerciales y genera beneficios directos para productores, exportadores y consumidores centroamericanos”.

El Puerto de Algeciras, uno de los principales nodos logísticos de Europa, jugará un papel clave en este esfuerzo. Su presidente, Gerardo Landaluce Calleja, afirmó que la innovación digital permitirá “adelantar inspecciones, reducir tiempos de tránsito y consolidar al puerto como referente internacional en sostenibilidad e innovación logística”.

Además, el puerto ofrecerá acompañamiento técnico a pequeños y medianos exportadores que inician operaciones hacia Europa, brindando un valor añadido que fortalece la competitividad de origen.

Global Gateway: infraestructura sostenible y digital

Este esfuerzo se enmarca en la estrategia europea Global Gateway, lanzada en 2021, que busca movilizar hasta 300.000 millones de euros en inversiones para promover infraestructura sostenible, digital y confiable en distintas regiones del mundo. En el caso de América Latina y el Caribe, la UE anunció una agenda compartida de inversión por 45.000 millones de euros durante la cumbre UE-CELAC.

Con la PDCC–PCS, Centroamérica se ubica en la vanguardia de la facilitación comercial digital y refuerza su posición como socio estratégico de Europa en cadenas logísticas modernas y resilientes.

Proyecto piloto con potencial de expansión

Las instituciones participantes coincidieron en que este modelo puede replicarse en otros corredores logísticos birregionales, generando estándares digitales compartidos y promoviendo cadenas de suministro más eficientes, sostenibles y confiables.

En palabras de los impulsores, la iniciativa no solo moderniza el comercio, sino que también fortalece la integración económica de Centroamérica, consolida la alianza con la Unión Europea y abre nuevas oportunidades para un desarrollo sostenible de largo plazo.