China impondrá medidas antidumping temporales a importaciones de carne de cerdo de UE

Brijing, 5 sep (Xinhua) — China ha decidido implementar medidas antidumping temporales sobre ciertos productos de carne de cerdo y subproductos porcinos originarios de la Unión Europea (UE) a partir del 10 de septiembre, según una resolución preliminar anunciada hoy viernes por el Ministerio de Comercio.

Dichas importaciones implicaron dumping y causaron daño sustancial a la industria nacional relacionada, según afirma el ministerio en la resolución publicada en su sitio web.

Las autoridades han decidido implementar medidas antidumping temporales mediante depósitos sobre dichas importaciones. Los importadores deben proporcionar depósitos a las autoridades aduaneras chinas según las tasas especificadas para cada empresa.

La tasa de depósito se situarán en entre el 15,6 por ciento y el 62,4 por ciento, de acuerdo con el ministerio.

En respuesta a las solicitudes de las industrias nacionales, el ministerio inició la investigación el 17 de junio del año pasado. El 10 de junio de este año decidió extenderla hasta el 16 de diciembre de 2025.

«China ha actuado siempre con cautela y moderación en el uso de medidas comerciales correctivas», afirmó un portavoz del ministerio, añadiendo que el país se opone firmemente al abuso de dichas medidas y está dispuesto a colaborar con la UE a través del diálogo y la consulta para abordar adecuadamente las fricciones comerciales y mantener la estabilidad general de la cooperación económica y comercial entre China y la UE.

La investigación continuará en estricta conformidad con las leyes de China y las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), garantizando los derechos de todas las partes interesadas, y la determinación final se tomará de manera objetiva y justa con base en los resultados de la investigación, añadió el portavoz.