China se opone a la posible imposición de aranceles por parte de México

Pekín, 5 sep (Sputnik).- Pekín se opone firmemente a la posible imposición de restricciones por parte de México a China, ya que la cooperación económica entre ambos países es mutuamente beneficiosa, declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores del país asiático Guo Jiakun.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció la víspera que el Gobierno mexicano considera imponer aranceles a las importaciones de países con los que no tiene acuerdos comerciales, incluida China.

En este contexto, Guo Jiakun señaló que Pekín se opone firmemente a la imposición de restricciones a China que socaven los derechos e intereses legítimos del país bajo diversos pretextos y bajo presión de otros países.

«La cooperación comercial y económica entre China y México es un resultado que beneficia a todos y a los pueblos de ambos países», dijo el diplomático ante la prensa, al comentar la posible introducción de aranceles por parte de México.

Subrayó que China aboga constantemente por una globalización económica inclusiva y mutuamente beneficiosa y se opone a cualquier forma de unilateralismo, proteccionismo y medidas discriminatorias. (Sputnik)