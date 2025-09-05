Comercio de servicios de China registra fuerte crecimiento en período enero-julio

Beijing, 5 sep (Xinhua) — El comercio de servicios de China registró un sólido crecimiento en los primeros siete meses de 2025, con un fuerte aumento en el comercio de servicios relacionados con los viajes, según datos oficiales publicados hoy viernes.

El volumen del comercio de servicios del país alcanzó los 4,58 billones de yuanes (unos 644.200 millones de dólares) durante el período enero-julio de este año, lo que representa un aumento interanual del 8,2 por ciento, de acuerdo con el Ministerio de Comercio.

Las exportaciones de servicios se ubicaron en casi 2 billones de yuanes, lo que supone un aumento del 15,3 por ciento respecto del año pasado, mientras que las importaciones de servicios aumentaron un 3,3 por ciento interanual hasta situarse en 2,58 billones de yuanes, lo que da como resultado un déficit de 581.560 millones de yuanes.

El comercio de servicios relacionados con viajes mantuvo un fuerte impulso de crecimiento, aumentando un 10,4 por ciento interanual al situarse en 1,26 billones de yuanes. En particular, las exportaciones aumentaron un 62,9 por ciento.

Por su parte, el comercio de servicios intensivos en conocimiento aumentó un 6,8 por ciento interanual sobrepasando la cifra de 1,77 billones de yuanes.