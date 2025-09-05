Comisario europeo pide mantener sanciones energéticas a Rusia después de la paz en Ucrania

Bruselas, 5 sep (Sputnik).- Los países de la Unión Europea (UE) no deberían importar energía rusa ni siquiera después de alcanzar un acuerdo de paz sobre Ucrania, declaró el comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen.

«Debemos detener cuanto antes la importación de energía rusa, y, en mi opinión, la UE no debería en el futuro importar energía rusa ni siquiera tras la firma de un acuerdo de paz en Ucrania. Por lo tanto, estas sanciones no son temporales, son permanentes, y en mi opinión nunca más importaremos energía rusa después de ese acuerdo», dijo Jorgensen ante la prensa en Copenhague.

Además, señaló la necesidad urgente de encontrar soluciones que permitan poner fin a la dependencia energética de la UE respecto a Rusia.

«La propuesta que presenté hace unos meses para prohibir las importaciones de gas ruso se encuentra actualmente en debate tanto en el Parlamento Europeo como entre los Estados miembros», indicó.

En su plan REPowerEU, publicado en 2022, los países de la UE fijaron como objetivo abandonar el gas ruso transportado por gasoducto entre 2027 y 2028.

Desde entonces, la estructura de importación ha cambiado ligeramente: la cuota de gas natural licuado aumentó al 40% frente a un tercio, mientras que la del gas por tuberías se redujo al 60% desde alrededor del 70%.

La Comisión Europea ya presentó en mayo pasado una hoja de ruta para poner fin a la importación de energía rusa hacia finales de 2027.

Rusia ha afirmado en más de una ocasión que Occidente cometió un grave error al rechazar la compra de hidrocarburos rusos, lo que lo hará caer en una dependencia aún mayor debido a los altos precios. Según las autoridades rusas, quienes renunciaron a la energía rusa terminan adquiriéndola a través de intermediarios a un costo más elevado y seguirán comprando petróleo y gas de Rusia. (Sputnik)