Convocatoria de Lula a los BRICS cuestiona hegemonía económica de EEUU

Lima, 5 sep (Sputnik).- La convocatoria del presidente de Brasil, Lula da Silva, para una reunión virtual de los BRICS para el próximo lunes es importante en tanto cuestiona el orden hegemónico económico de EEUU, aseguró a la Agencia Sputnik el secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista del Perú – Patria Roja, Arturo Ayala.

«La iniciativa de Lula da Silva es importante en el contexto en el que nos encontramos, en el cual se ha puesto en cuestión el orden unipolar de hegemonía (económica) estadounidense, y lo que vemos en realidad es la afirmación de una tendencia hacia la multipolaridad», dijo Ayala.

El mandatario brasileño lanzó una convocatoria para buscar una «respuesta común» a la política arancelaria de EEUU y abordar «las amenazas al orden mundial multipolar».

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha confirmado su asistencia al evento.

Según el político peruano, iniciativas como las de Lula «asustan a EEUU y asustan a (su presidente, Donald) Trump», lo que explica la ofensiva de Washington «en varias dimensiones» contra los países del grupo BRICS.

Por otro lado, Ayala considera que «el fortalecimiento de los BRICS debe ser una respuesta del mundo emergente, que en realidad es el mundo de las excolonias, el mundo que ahora es el centro del desarrollo, de la investigación, de grandes cantidades de poblaciones que están ingresando de manera muy activa los mercados internacionales».

Asimismo, considera que la iniciativa del grupo BRICS «debe apuntar a un proceso de mayor fortalecimiento de los mercados comunes, también de un mayor fortalecimiento de alternativas económicas tanto al dólar como al sistema financiero dominado por EEUU y Europa».

El grupo BRICS, compuesto inicialmente por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, se extendió con la incorporación de Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán en 2024 y de Indonesia en enero de 2025.

A su vez, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Uganda, Uzbekistán y Vietnam son Estados socios de esta alianza económica.

Los países del BRICS representan el 36 por ciento del producto interno bruto mundial y el 45 por ciento de la población global. (Sputnik)