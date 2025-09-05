Desarticulan una organización responsable de introducir cocaína en la península ibérica

Madrid, 5 sep (Sputnik).- La Guardia Civil de España, junto con la Policía de Portugal, desarticularon una organización criminal responsable de introducir más de dos toneladas de cocaína en la península ibérica, informó el Ministerio del Interior español.

«La Guardia Civil, junto a la Policía Judiciaria de Portugal, en el marco de la operación ‘Olimpia’, han desarticulado una organización criminal asentada en las provincias de Pontevedra, Madrid, Barcelona, Ourense y Guadalajara, responsable de la introducción en la península ibérica de 2.232 kilogramos de cocaína», señala el comunicado.

Según el informe, la mayoría de la droga intervenida procedía de Sudamérica vía marítima, camuflada y oculta entre pieles de bovino.

Durante las pesquisas, fueron detenidas 19 personas de nacionalidades colombiana, portuguesa, dominicana y española.

La Guardia Civil de España comenzó la investigación en septiembre de 2024 tras descubrir que una banda, con base en el municipio de Pontevedra, pero con vínculos en Portugal, estaba al frente del tráfico de cocaína en la provincia. (Sputnik)