Ecuador entrega su soberanía a EEUU a cambio de migajas

Quito, 6 sep (Sputnik).- La entrega de 20 millones de dólares a Ecuador para temas de seguridad, recién anunciada en Quito por el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, representa una migaja comparado con lo que esta nación andina entrega en soberanía, dijo a la Agencia Sputnik el consultor político Bosco Vera.

«En cuanto al financiamiento que ofrece Rubio al Ecuador, me parece que es una migaja frente a lo que estamos entregando a nivel de soberanía y de injerencia militar dentro del territorio», expuso el actual vicepresidente de Iskra Latam (organización de cooperación entre países Brics y Latam) y coordinador del Capítulo Ecuador.

El analista se refirió a las declaraciones de Rubio desde el Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo, sobre del desembolso del Gobierno de Donald Trump de 13,5 en cooperación de seguridad y de otros seis millones previstos para la adquisición de vehículos aéreos no tripulados por parte de las Fuerzas navales ecuatorianas, y también respecto a la disposición de Washington de instalar una base militar en este país, en caso de que le sea solicitado a EEUU.

Al respecto, Vera agregó que actualmente el convenio SOFA (siglas en inglés del Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas), vigente entre los dos países, permite la presencia militar foránea en Ecuador y, en su consideración contiene cláusulas que son lesivas para un Estado considerado soberano.

«El poder tener militares operando de manera abierta dentro del espectro radiofónico y del territorio ecuatoriano, con inmunidad y participando de operaciones que (lesionan) la privacidad y tratamiento de datos, me parece que es gravísimo frente al ínfimo monto que se pretende dar», argumentó.

Un error repetido

Vera, quien de 2019 a 2023 fue concejal de la municipalidad de Manta (noroccidente), con costas al océano Pacífico, señaló que la administración de Daniel Noboa cae en un juego errado al considerar en el actual contexto político la asistencia de EEUU a través de instalaciones militares, como ya ocurrió en dicha ciudad de 1999 a 2009.

«Me parece que es un error porque ya tuvimos la experiencia de la base de Manta, donde se vulneraron derechos humanos, y donde la lucha contra las drogas como parte del Plan Colombia en el Pacífico no tuvo un resultado trascendental», enfatizó.

El consultor político recordó que las cifras de la lucha contra el narcotráfico tras la salida de los estadounidenses de Manta resultaron mejores que las logradas en su momento por la también conocida como FOL (Forward Operating Location o Puesto de Operaciones Avanzadas).

Indicó que, en el actual escenario internacional, que él considera de una «guerra mundial», Ecuador se convierte en un enclave geopolítico en la mitad del mundo, de cara al océano Pacífico, condición que podría usarse en su momento como puesto de avanzada para vigilancia y sometimiento regional.

Esta situación alteraría la paz regional y, además, el Ecuador pudiera ser visto como un objetivo por otras potencias que lo identificaran como una amenaza, alegó.

«Creo que un problema estructural como el narcotráfico y la violencia que vive el Ecuador necesita mucho más que tecnología prestada y unos cuantos millones de dólares que son simbólicos. Millones suena mucho, pero en realidad es una minucia comparado con lo que estamos concesionando como nación y territorio», remarcó.

Acerca de lo que representa para la potencia norteña estos tratos con el Ejecutivo de Noboa, explicó que la intención del «gobierno corporativo de Estados Unidos» es mantener una hegemonía global que ya no posee, para lo cual necesita frenar la reconfiguración de fuerzas dentro de un mundo cada vez más multipolar.

Tensiones en el Caribe Sur

Sobre la presencia de fuerzas navales estadounidenses en el Caribe Sur, Vera criticó la tensión generada en un territorio que es tradicionalmente de paz.

«Me parece que el Gobierno ecuatoriano en esto está jugando una serie de chauvinismos y traiciones a la región, porque finalmente Venezuela, Colombia y Ecuador son naciones hermanas que comparten un origen desde su independencia y símbolos y cultura», analizó

Agregó la posibilidad de que en el futuro el Ecuador tenga que ser históricamente juzgado, en caso de adoptar decisiones erróneas en ese diferendo geopolítico.

Indicó que el aumento de las tensiones actuales, con amenaza directa sobre Venezuela, ha sido generado por EEUU en alianza con el Gobierno de Guyana, «que ya está extrayendo petróleo de zonas en reclamación», al tiempo que se intensifica «lo que ellos llaman un cambio de régimen».

«(A EEUU) le es clave contar con recursos naturales como los que posee Venezuela. (Como en) la franja del Orinoco, (donde existe) una reclamación legítima que hace el gobierno Caracas por la Guyana Esequiba, (donde) ya nombró gobernador en mayo de este año», apuntó Vera.

Añadió que, a su juicio, el Cártel de los Soles es otra narrativa que Washington suele utilizar para justificar injerencias en territorios no alineados, tal como sucedió en países soberanos como Irán, Libia, Siria, y en su momento Chile, entre otras, para lo cual se utilizan farsas como la referida a una «amenaza inusual» para su seguridad. (Sputnik)