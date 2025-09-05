Embajada de China en Costa Rica rechaza comentarios de EE.UU. y afirma que cooperación con el país no es una amenaza

San José, 5 Sep (Elpaís.cr).- La Embajada de la República Popular China en Costa Rica respondió de manera enérgica a las recientes declaraciones de funcionarios estadounidenses que calificaron la cooperación de China en la región como una «amenaza».

La sede diplomática tachó estos comentarios de ser actos propios de una «potencia hegemónica» que no se ajustan al mundo interconectado y cooperativo de hoy.

La réplica surgió luego de que Melinda Hildebrand, embajadora designada de Estados Unidos en Costa Rica, y varios senadores de ese país, hicieran dichas afirmaciones durante una audiencia de confirmación en el Senado de los EE.UU.

En un comunicado distribuido por su portavoz, la legación diplomática china señaló: «Nos damos cuenta de que recientemente algunas personas pregonaron supuestas ‘amenaza, expansión o coacción chinas’, que son actos constantes de cierta potencia hegemónica».

La Embajada enfatizó que China siempre se ha adherido a los Cinco Principios de Coexistencia Pacífica, buscando establecer y desarrollar relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo y el beneficio compartido.

«Las cooperaciones entre China y Costa Rica se enfocan en el desarrollo conjunto y el bienestar del pueblo y nunca apuntan a ninguna tercera parte», afirmó el portavoz.

Al mismo tiempo, expresó una firme oposición a que «cualquier tercera parte intervenga en las relaciones bilaterales entre China y Costa Rica».

Sobre la tecnología 5G y restricciones de visa

En defensa de su tecnología, un punto frecuente de críticas occidentales, la Embajada aseguró que «La tecnología de 5G de China es avanzada, segura, confiable y reconocida ampliamente por la comunidad internacional», confiando en que cada gobierno tomará «decisiones sensatas partiendo de sus intereses propios».

La respuesta también abordó el anuncio del Departamento de Estado de EE.UU. del pasado 4 de septiembre, sobre la imposición de restricciones de visa para ciudadanos centroamericanos y sus familiares que trabajen con el Partido Comunista Chino.

La Embajada china calificó esta medida como un intento de «impedir los intercambios normales» y «ejercer públicamente la coacción», lo que a su juicio «expone de nuevo la esencia hegemónica de los EE.UU.».

El portavoz concluyó con un mensaje de determinación: «La apertura, la cooperación y la comunicación son la tendencia predominante mundial de los tiempos. Las cooperaciones entre China y Costa Rica no pararán y los actos hegemónicos de EE.UU. están condenados al fracaso».

La réplica de la Embajada china marca un nuevo capítulo en el duelo diplomático entre las dos superpotencias, que tiene a Costa Rica y a la región centroamericana como uno de sus escenarios de disputa por influencia geopolítica y económica.