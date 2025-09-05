Fuerza armada venezolana ha neutralizado 402 aeronaves al servicio del narcotráfico

Caracas, 5 sep (Xinhua) — Venezuela informó este viernes que ha neutralizado 402 aeronaves vinculadas al narcotráfico en operativos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), según precisó el vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, Vladimir Padrino López.

El procedimiento más reciente tuvo lugar en el municipio Maroa, estado Amazonas, donde militares inutilizaron una aeronave, destruyeron un campamento logístico e incautaron materiales asociados a grupos criminales.

«¡Nada nos detiene! ¡Venezuela no ha sido ni será ruta para el tráfico ilícito de drogas!», declaró Padrino en Telegram.

Las acciones forman parte de una estrategia de alcance nacional contra el crimen organizado transnacional, particularmente en zonas fronterizas.

El Ministerio Público detalló hace unas horas que entre agosto de 2017 y agosto de 2025 se procesaron 131.893 personas por delitos relacionados con drogas.

Del total, 61.690 fueron imputadas, 49.947 acusadas y 20.256 condenadas.

En el mismo período, las autoridades incautaron más de 365.000 kilos de drogas ilícitas, entre ellos 280.141 de cocaína, 83.442 de marihuana y 793 de heroína.

Los resultados, según el fiscal general Tarek William Saab, evidencian la coordinación entre las instituciones militares, policiales y judiciales.

Los anuncios ocurren en un contexto de crecientes tensiones con Estados Unidos, que en días recientes desplegó en el mar Caribe ocho buques de guerra con 1.200 misiles y un submarino nuclear.

Caracas ha activado un sistema defensivo que involucra al pueblo organizado y alistado en la Milicia Nacional Bolivariana en todo el territorio nacional, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y todos los cuerpos policiales y demás organismos de seguridad.