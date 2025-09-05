Informe de grupo de expertos destaca contribuciones de China a la victoria en Segunda Guerra Mundial

Beijing, 5 sep (Xinhua) — Un informe de un grupo de expertos publicado hoy viernes subraya la gran importancia y las contribuciones de la resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa a la victoria en la Guerra Antifascista Mundial.

Titulado «Recordando la historia y defendiendo la justicia: Grandes contribuciones del principal campo de batalla en el Este de la Guerra Antifascista Mundial», el informe fue publicado conjuntamente en chino e inglés por los grupos de expertos nacionales de alto nivel del Instituto de Historia y Literatura del Partido del Comité Central del Partido Comunista de China y la Agencia de Noticias Xinhua.

Este año se cumple el 80º aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Antifascista Mundial.

«La Guerra Antifascista Mundial fue una lucha global unificada, de la que la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa formó un componente vital», precisa el informe.

Principal campo de batalla en el este

El 18 de septiembre de 1931, las tropas japonesas atacaron a las fuerzas chinas en Shenyang, capital de la provincia nororiental china de Liaoning, marcando el inicio de la invasión japonesa de 14 años a China.

A pesar de las enormes dificultades, los soldados y civiles de China llevaron la guerra de resistencia hasta el final, resistiendo tenazmente a los agresores japoneses.

Sirviendo como el principal campo de batalla en el este de la Guerra Antifascista Mundial, China inmovilizó y luchó contra las principales fuerzas terrestres japonesas, así como contra parte de su poder naval y aéreo.

Durante la guerra, las fuerzas chinas aniquilaron a más de 1,5 millones de soldados japoneses, lo que representa más del 70 por ciento del total de bajas militares de Japón en la Segunda Guerra Mundial, según el informe.

Al contener a las principales fuerzas del militarismo japonés, China no solo aseguró su propia supervivencia nacional, sino que también brindó un apoyo crucial a las fuerzas de resistencia en otros frentes de batalla, según la misma fuente.

En un simposio sobre el informe, Sergei Sanakoyev, miembro del Consejo de Asuntos Internacionales de Rusia y presidente del Centro de Investigación de Asia-Pacífico ruso, elogió la importancia de la resistencia duradera del pueblo chino, señalando que jugó un papel decisivo en el campo de batalla asiático.

Como uno de los miembros clave de la alianza antifascista mundial, China aplastó la invasión militarista japonesa, liberó la tierra ocupada y restauró la paz en Asia-Pacífico, destacó Sanakoyev.

Significado global inquebrantable

La victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa marcó el primer triunfo completo contra la invasión extranjera en la historia moderna de China, restableciendo el estatus de país importante de China en el mundo.

La victoria en el campo de batalla en el este también dio un fuerte impulso a los movimientos de liberación nacional del mundo, ya que la independencia y la liberación de la nación china proporcionaron un modelo inspirador para los países coloniales y semicoloniales.

Nguyen Minh Hoan, profesor de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh (Escuela Central del Partido Comunista de Vietnam), elogió al principal campo de batalla en el este señalándolo como un sitio de gran importancia, al encarnar el patriotismo, la liberación nacional y el progreso social.

Agregó que la victoria en el principal campo de batalla en el este, junto con el impulso de modernización de China, sirve de inspiración para su país y otras naciones en desarrollo para defender la independencia nacional y la unidad internacional, seguir un camino de desarrollo adecuado y participar en la gobernanza global.

Después de la Segunda Guerra Mundial, el sistema colonial mundial colapsó rápidamente, al igual que el imperio colonial de Japón, eliminando un obstáculo importante para el movimiento de liberación asiático.

Desde el final de la guerra, más de 100 países han logrado la independencia y la liberación nacional, liberando a miles de millones de personas de los grilletes del colonialismo.

Además, China participó en todo el proceso de fundación de las Naciones Unidas, la organización internacional más universal, representativa y autorizada. La Carta de la ONU, que China ayudó a formular, ha establecido la piedra angular del orden internacional moderno y ha definido las normas básicas que rigen las relaciones internacionales contemporáneas.

Por un futuro más brillante

El informe destaca la importancia de aprender de la historia y mantenerse en el camino del desarrollo pacífico y la prosperidad común.

Subraya la necesidad de mantener la visión histórica correcta, defender el orden mundial de la posguerra, defender la equidad y la justicia internacionales, perseguir resueltamente el desarrollo pacífico y construir en colaboración una comunidad de futuro compartido para la humanidad.

Francisco César Ferraz, profesor asociado de la Universidad Estatal de Londrina, en Brasil, indicó después de leer el informe que China, como teatro crucial de la Segunda Guerra Mundial, no solo hizo contribuciones significativas a la victoria en la guerra, sino que también ayudó a dar forma al panorama geopolítico global de la posguerra. Sin embargo, la historiografía occidental influenciada por el eurocentrismo, las presiones de la Guerra Fría y las barreras discursivas, ha subestimado la contribución de China.

El informe insta a todas las personas amantes de la paz y defensoras de la justicia en todo el mundo a permanecer unidas, mantenerse vigilantes contra cualquier resurgimiento del fascismo y el militarismo, y oponerse resueltamente a arrastrar a la humanidad a la tragedia de la guerra una vez más.