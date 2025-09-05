Juez de EEUU bloquea fin de protección para más de un millón de venezolanos y haitianos ordenado por Trump

Washington, 5 sep (Xinhua) — Un juez federal de Estados Unidos bloqueó hoy viernes la orden de la administración Trump para acabar con las protecciones legales temporales para más de un millón de personas de Haití y Venezuela, lo que les permitirá permanecer y trabajar en Estados Unidos.

El juez de distrito de San Francisco Edward Chen determinó que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, excedió su autoridad al terminar con tres extensiones del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para inmigrantes procedentes de Venezuela y Haití, las cuales fueron otorgadas durante la administración Biden. El juez calificó la decisión de arbitraria y caprichosa.

El TPS protégé a los migrantes de la deportación si su país natal enfrenta crisis como conflictos o desastres naturales.

El fallo garantiza el estatus legal de cerca de 600.000 venezolanos y de cientos de miles de haitianos cuyo TPS venció en abril o vencería el 10 de septiembre.

El Departamento de Seguridad Nacional aún no hace comentarios sobre el fallo.