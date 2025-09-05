La OMM alerta del agravamiento de la contaminación atmosférica por incendios

Ginebra (Suiza), 5 sep (Sputnik).- Los incendios forestales agravan la contaminación atmosférica algo que crea riesgos para para la salud, advirtió la Organización Meteorológica Mundial (OMM) de las Naciones Unidas en su informe publicado este viernes.

Según el organismo, en 2025, los incendios forestales generaron un exceso de los niveles promedio de partículas peligrosas para la salud (de 2,5 micras o menos de diámetro) en Canadá, Siberia y África Central. La mayor anomalía, observada en la cuenca del Amazonas, fue relacionada con incendios récord en el oeste de la Amazonía y los del norte de Sudamérica provocados por la sequía.

«Los incendios forestales contribuyen en gran medida a la contaminación por partículas, y todo apunta a que el problema se agravará a medida que el clima se caliente, lo que supone riesgos crecientes para las infraestructuras, los ecosistemas y la salud de las personas», indica el documento.

La organización detalla que los incendios forestales emiten a la atmósfera una mezcla tóxica de contaminantes que puede empeorar la calidad del aire a miles de kilómetros de distancia. Así, los incendios en Canadá afectaron notablemente la calidad del aire en Europa.

De acuerdo con las previsiones de la OMM, la temporada de incendios forestales tenderá a volverse más intensa y prolongada debido al cambio climático.

El informe también analiza el impacto de la concentración de aerosoles en la atmósfera sobre el clima. Dependiendo de su composición, estos pueden tanto calentar como enfriar la atmósfera.

«Las normas internacionales promulgadas para reducir las emisiones de azufre generadas por los combustibles empleados en la navegación han mejorado la calidad del aire y han logrado reducir las muertes prematuras y el asma infantil. Pero también han repercutido de forma cuantificable en la reducción del efecto de enfriamiento ejercido por los aerosoles sulfatados y, por tanto, han acelerado ligeramente el calentamiento global», señalan los expertos.

Según datos de la OMM, la contaminación del aire provoca anualmente más de 4,5 millones de muertes prematuras. (Sputnik)