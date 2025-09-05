Maduro exhorta a Trump a desistir de planes violentos contra Venezuela

Caraccas, 5 sep (Xinhua) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó este viernes a su homólogo estadounidense, Donald Trump, a desistir de sus planes violentos de «cambio de régimen» en Venezuela y advirtió que las recientes maniobras militares de Washington en el Caribe representan una amenaza directa para la estabilidad regional.

Las declaraciones de Maduro coincidieron con la activación de las Unidades Comunales de la Milicia Nacional Bolivariana, un cuerpo masivo de carácter popular, incorporado al sistema defensivo del país.

«Estados Unidos de Norteamérica debe abandonar su plan violento de un cambio de régimen en Venezuela y en toda América Latina y el Caribe, y respetar la soberanía, el derecho a la paz y a la independencia de nuestros países», expresó Maduro durante un acto transmitido por la televisión estatal desde la Academia Militar en Caracas.

El mandatario denunció que sectores del Gobierno del presidente Donald Trump promueven operaciones destinadas a derrocar a las autoridades venezolanas bajo el argumento del combate al narcotráfico.

Aseguró que la Casa Blanca intenta «montar un expediente falso, absolutamente falso, con el tema del narcotráfico para agredir a todo un país».

En tal sentido, rechazó las acusaciones de Washington e insistió en que Venezuela es un país libre de cultivos de hoja de coca y de producción de cocaína, además de mantener operativos sostenidos contra las redes del tráfico de drogas.

Con un mensaje dirigido al presidente estadounidense, Maduro agregó: «Con todo respeto le digo, señor presidente Trump: aquí en Venezuela se le respeta, y Venezuela respeta para que la respeten. Con el respeto que nos hemos ganado se los decimos: esos informes de inteligencia que le pasan no son verdad».

En días recientes, Washington desplegó ocho buques militares con un arsenal de 1.200 misiles y un submarino nuclear en aguas caribeñas, además de ordenar hace unas horas el traslado de aviones de combate F-35 a Puerto Rico para servir a la misma misión en el Caribe.

Según medios estadounidenses, la administración Trump analiza incluso la posibilidad de operaciones armadas «contra cárteles» supuestamente instalados en Venezuela.