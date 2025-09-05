Millones de anticonceptivos de la agencia Usaid retenidos en Bélgica por recorte de fondos

Bruselas, 5 sep (Sputnik).- Bélgica no consiguió llegar a un acuerdo con la administración de EEUU para desbloquear un gran lote de preservativos y medicamentos de la Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional (Usaid) que se encuentra retenido en almacenes de la ciudad belga de Geel.

«Una ofensiva diplomática de Bélgica no logró la liberación de millones de preservativos y medicamentos contra el VIH de la agencia gubernamental estadounidense Usaid, almacenados en un depósito en la ciudad de Geel, situado en la provincia de Amberes», señala el canal RTBF.

Según el medio, en el almacén se encuentran 26 millones de preservativos y 59.000 medicamentos contra el VIH por un valor total de 8,4 millones de euros.

Agrega que estos medicamentos y anticonceptivos debían ser transferidos a los países que experimentan problemas en sus sistemas de salud, pero estos planes se vieron frustrados por la decisión de la administración estadounidense de dejar de financiar dichos programas.

A principios de febrero pasado, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, notificó al Congreso que se estaba llevando a cabo una revisión de las actividades de asistencia exterior de Usaid, con miras a una posible reorganización.

A fines de marzo, Rubio anunció que el Departamento de Estado había informado al Congreso de su plan de asumir ciertas funciones de Usaid y eliminar gradualmente las restantes antes del 1 de julio.

Rubio enfatizó que la Usaid se había desviado de su misión original por bastante tiempo, y era responsabilidad del Departamento de Estado realinear sus esfuerzos con los intereses nacionales de EEUU mientras aún mantenía programas vitales para salvar vidas.

En abril se supo que la Usaid se fusionaría con el Departamento de Estado. (Sputnik)