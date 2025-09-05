Nicaragua inaugura carretera en el Pacífico para fortalecer comercio y turismo

Corinto, Nicaragua, 5 sep (Xinhua) — El municipio de Corinto, sede del principal puerto comercial de Nicaragua, cuenta ahora con una nueva carretera de circunvalación de 8 kilómetros a lo largo del océano Pacífico, una obra que busca mejorar la eficiencia logística, impulsar las exportaciones e importaciones, y dinamizar la economía local y nacional.

La obra fue inaugurada esta semana por autoridades del Gobierno de Nicaragua, quienes destacaron su relevancia estratégica para el comercio exterior del país.

«La carretera facilita el comercio internacional, impulsa la exportación e importación del puerto de Corinto, contribuye a la expansión de la logística y el transporte», expresó Óscar Mojica, ministro de Transporte de Nicaragua.

El proyecto incluyó también la construcción de 5 kilómetros de protección costera mediante un espigón rocoso compuesto por más de un millón de metros cúbicos de roca, lo que refuerza la seguridad de la ciudad frente a fenómenos climáticos.

«Nos va a permitir que nuestro pueblo esté seguro, que esté en paz y que vayamos desarrollando más para vencer la pobreza», subrayó el alcalde del municipio, Absalón Martínez.

«Significa desarrollo, significa bienestar, significa protección para todas las familias de Corinto que habitan en las orillas de esta carretera, vamos a tener otro acceso para la carga que entra al puerto de Corinto y eso significa que estamos avanzando», señaló la pobladora Belkis Ojeda.

Además de la carretera, el proyecto incluyó infraestructura complementaria, como una rotonda de cuatro carriles, estaciones de autobuses y la reubicación de 25 familias que vivían en el área de construcción, a quienes se les entregaron nuevas viviendas.

El nuevo corredor vial no solo beneficiará al comercio, sino también al turismo y al comercio local. Corinto es conocido por sus playas, restaurantes y atractivos turísticos, que ahora son más accesibles para visitantes nacionales y extranjeros.

«Esperamos tener muchísima más afluencia porque ahora la gente se puede venir directo, ya no tienes que dar tanta vuelta, venís directo al Espigón», mencionó Massiel Díaz, propietaria del restaurante «El Espigón», ubicado frente al mar.

La inauguración de la vía coincide con un aumento en las operaciones del Puerto de Corinto.

Según un reporte reciente de la Empresa Portuaria Nacional, esta semana arribaron 10 buques internacionales, seis de ellos con contenedores que trasladaron materiales de construcción, equipos médicos y productos refrigerados provenientes de varios países, entre ellos de China.

En cuanto a exportaciones, se enviaron cargamentos de azúcar, café, carne y mariscos hacia Japón, Bélgica, Países Bajos y Perú.

El Gobierno de Nicaragua impulsa en la actualidad un programa de modernización de Puerto Corinto, el cual incluye la construcción de dos muelles multipropósitos, una terminal granelera y obras para la automatización con un nuevo centro de control y seguimiento.